Hasselts woonloket voortaan ook digitaal

Hasselt - De Hasseltse dienst ‘Wonen’ biedt voortaan, naast de loketwerking in ’t Scheep, ook een digitaal loket aan. Ze zijn aanspreekbaar via Teams of Zoom. “De nieuwe dienstverlening heeft twee grote voordelen”, legt schepen van wonen Marc Schepers (RoodGroen+) uit. “Het is heel klantvriendelijk, want burgers moeten zich niet meer naar ’t Scheep verplaatsen. En daarnaast is het in deze coronaperiode ook gewoon de meest veilige keuze. Via het afsprakensysteem Qmatic kiest de burger zelf voor een fysieke afspraak aan het loket of voor een digitale afspraak via Teams of Zoom. Omdat geen documenten moeten uitgewisseld worden, heeft deze werkwijze geen nadelen. Integendeel, we kunnen meteen digitaal linken leggen. Het systeem is doel- en klantgericht, een extra service die we met veel plezier aanbieden.” “Je kan bij ons terecht voor alle informatie over renovaties en energiepremies, maar ook voor vergelijkingen van de goedkoopste energieleverancier (V-test). Ook vragen over sociale huisvesting, studentenkamers, andere woonvormen, huursubsidies- en premies… krijgen een antwoord. Wil je weten of je dak goed geïsoleerd is? Dan bekijken we samen de thermografische foto van je dak”, legt Koen Knevels, diensthoofd wonen uit. Info: www.hasselt.be/woonloket Dirk JACOBS