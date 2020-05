Hasseltse speeltuintjes woensdag weer open

Hasselt - Woensdag heropenen in Hasselt de speeltuintjes die midden maart gesloten werden omwille van de coronacrisis. Die verplichte sluiting is gebruikt om, waar nodig, herstellingswerken uit te voeren en speeltuigen te vernieuwen. In de Herkenrodebosstraat kwam er zelfs een volledig nieuw speeltuintje bij.

“Alle speeltoestellen zijn nu ook uitgerust met een uniek nummer”, zegt schepen Laurence Libert (Open VLD). “Wie nu een mankement wil melden, kan simpelweg verwijzen naar het specifieke speeltuintje en dat nummer. Daarnaast kregen al onze speeltuinen ook een onderhoudsbeurt. Zo werd het onkruid verwijderd binnen de valzones en waar nodig het zand aangevuld. Her en der plaatsten we ook nieuwe toestellen. Op verschillende pleintjes zijn de voetbalgoalen vervangen door vandalismebestendige doelen uit inox en waar nodig zijn ballenvangers geplaatst. In de speeltuintjes van de Vlierstraat, Rakerstraat en Vilstraat komen nieuwe dubbele schommels.”

”Verder plaatsten we ook nieuwe wiebelbruggen op de speelplaatsen van de buitenschoolse kinderopvangen in Stokrooie en Spalbeek en de stedelijke basisscholen van Kuringen”, zegt jeugdschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Voor de ‘volwassen’ kinderen legden we nabij de speeltuin in de Rietstraat twee nieuwe petanquevelden met zitbank en fietsenrekken aan. Dit vervangt de velden van de Vijversstraat. En in de Herkenrodebosstraat is er een volledig nieuw speeltuintje.”

“De speeltuintjes zijn toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij mogen er vrijuit spelen. Begeleiders ouder dan 12 jaar moeten wel de veiligheidsafstand van 1,5 meter blijven respecteren. Voor onze vijf grote speeltuinen in Kapermolenpark, Stadspark, Vredespark, domein Kiewit en De Borggraaf, geldt de limiet van 20 spelende kinderen. Hierop zullen we ook toezien. Voor onze kleinere speeltuintjes rekenen we op het gezond verstand van de Hasselaren. Daar geldt geen limiet op het aantal spelende kinderen. Het spreekt voor zich dat deze speeltuintjes geen plaats bieden aan 20 kinderen tegelijk. Is het er te druk, dan vragen we om later terug te keren. In dit verband roepen we bezoekers dan ook op om hoffelijk te zijn en maximum één uurtje van een speeltuin gebruik te maken.”

Dirk JACOBS

Foto: RR

OS: Het nieuwe speeltuintje in de Herkenrodebosstraat bestaat uit een dubbele schommel, een boomstampiramide met glijbaan en een klauterring.