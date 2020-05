Hasselt opent skatepark opnieuw mits reservatie

Hasselt - Skaten in het Kapermolenskatepark in Hasselt kan vanaf weer. “Het heeft lang geduurd”, beseft sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “We moeten er voor zorgen dat de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen worden nageleefd. Dat doen we door 20 skaters per 2,5 uur toe te laten. En ze moeten vooraf reserveren.” Om te zorgen dat het niet te druk wordt in het skatepark, moeten skaters zich op voorhand inschrijven. “Het tijdschema wordt wekelijks online gezet”, zegt El Ouakili. “Dit zodat iedereen een eerlijke kans krijgt en niemand op voorhand plaatsen reserveert. Ook kan je maximaal 1 moment per dag reserveren).” “Van de aanwezige kinderen en jongeren worden de gegevens geregistreerd opdat contacttracing gehanteerd kan worden indien nodig. Om alles in goede banen te leiden, werken we samen met vzw Hoek 8. Per blok van 20 personen wordt er één ‘kapitein’ aangeduid, die de inschrijvingen nakijkt en toezicht houdt op de afstandsmaatregelen. We voorzien ook desinfecterende gel en afficheren we duidelijke pictogrammen zowel aan de inkom als doorheen het park”, zegt El Ouakili. Reserveren kan steeds online op www.sporthasselt.be of telefonisch op het nummer 011/23. 94.50 op werkdagen. Dirk JACOBS