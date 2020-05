Alle Hasseltse markten starten opnieuw

Hasselt - Dinsdag herstart de wekelijkse markt op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Daar zullen maximaal 50 kramen per marktdag opgesteld worden. De markt wordt ook gespreid over het evenementenplein en het marktplein, die elk hun aparte in- en uitgang hebben. Maximaal 333 bezoekers mogen tegelijk de markt bezoeken en die worden gemonitord via camerabeelden.

“We spreiden de wekelijkse dinsdag- en vrijdagmarkt over het evenementenplein voor de muur van het Kolonel Dusartplein en het marktplein, waar de markt traditioneel plaatsvindt”, legt schepen van markten Rik Dehollogne (N-VA) uit. “Zo ontstaat er uiteraard heel wat extra ruimte voor de maximaal 50 kramen van abonnementhouders. Die kramen – in totaal gaat het om 500 lopende meter – worden uitgetekend op een aangepast marktplan. Zodoende krijgen alle abonnementhouders een vaste tijdelijke standplaats zolang de maatregelen gelden. Bij voorkeur worden de 50 beschikbare plaatsen maximaal benut: zo blijft er een divers productaanbod gegarandeerd en kunnen zoveel mogelijk van onze vaste marktkramers hun activiteiten hervatten. Losse marktkramers worden nog niet toegelaten. Er is geen nood aan éénrichtingsverkeer aangezien we een doorgang van liefst 16 meter tussen de kramen kunnen voorzien. Tussen de kramen mag niet gefietst worden.”

Ook de buurtmarkten zijn vanaf deze week terug. Kuringen en Godsheide starten maandag, donderdag volgt Banneux en vrijdag is Kermt aan de beurt. De antiek- en brocanteriemarkt gaat vooralsnog niet door.

Dirk JACOBS