Hasselt heropent natuurdomeinen en bibliotheken

Hasselt - De Japanse Tuin, Abdijsite Herkenrode en Domein Kiewit zijn klaar om opnieuw bezoekers te ontvangen. Er komen een aangepaste dienstregeling en strikte richtlijnen, om zo de veiligheid van bezoekers en werknemers te verzekeren. Een week later openen ook de beide vestigingen van de Bibliotheek Hasselt Limburg hun deuren.

Japanse Tuin ontvangt 500 personen per dag

“We hopen in de Japanse Tuin de bezoekers een plek te geven om tot rust te komen”, zegt schepen van toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “De tuin stelde uit veiligheidsoverwegingen een limiet van 500 personen per dag in. Bezoek is enkel mogelijk na vooraf een ticket te reserveren op de website van de Japanse Tuin. Ook houders van de UiT-pas en andere kaarten, moeten online een gratis ticket te reserveren. Naast een circulatieplan blijven ook de gebouwen gesloten voor de veiligheid van zowel bezoekers als het personeel. Tickets zijn te reserveren via www.visithasselt.be/japanse-tuin.”



Abdijsite Herkenrode opent Kruidentuin en Belevingscentrum



“In het wandelgebied Herkenrode steeg het aantal wandelaars in tussen 15 maart en 15 april met liefst 31 procent ten opzichte dezelfde periode vorig jaar, tot meer dan 16.000 wandelaars. Abdijsite Herkenrode is dan ook blij om vanaf dinsdag 19 mei de Kruiden- en Inspiratietuin terug te openen. Met meer dan 500 verschillende kruiden en kruidachtige planten, fonteinen, vlonderpaden, graskussens en vormt de tuin een unieke oase van rust in het Demerlandschap. Hier kunnen maximaal 100 personen gelijktijdig in de tuin toegelaten worden. Vooraf reserveren is noodzakelijk. De Kruiden- en Inspiratietuin is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. Ook het Belevingscentrum heropent, zij het met aangepaste openingsuren: van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Het aantal bezoekers dat op eenzelfde moment binnen kan is beperkt en ook hier is een telefonisch reservatie verplicht. Het bezoekersparcours is licht aangepast. Zo zal er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt kunnen worden van touchscreens en dergelijke. Telefonisch reserveren kan via telefoonnummer 011/23.96.70 en meer info vind je op www.abdijsiteherkenrode.be.”

Beestjes kijken op Domein Kiewit



Ook het Domein Kiewit ging nooit helemaal op slot maar vanaf nu is ook de onthaalbalie weer open, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur. Ook alle dieren zijn te bezichtigen in hun eigen weides. De speeltuin, de openbare toiletten en de horeca van Koe-vert blijven tot nader order gesloten.



Bibliotheken open vanaf 25 mei



“In beide vestigingen van Bibliotheek Hasselt Limburg kan je weldra opnieuw terecht voor het afhalen van boeken, muziek of films”, vertelt schepen Habib El Ouakili. “Vestiging Dusart opent op maandag 25 mei, vestiging Kuringen op dinsdag 26 mei. In vestiging Dusart zullen er maximum 50 personen toegelaten worden op eenzelfde moment, in Kuringen 15. Elke bezoeker zal maximum 30 minuten de tijd krijgen om de nodige materialen uit te lenen. De krant lezen in de bib of er in stilte studeren is niet toegelaten. Ook de voorleesuurtjes en andere activiteiten kunnen nog niet plaatsvinden. Op 24 mei neemt de bibliotheek ook afscheid van de Grab&Go-service, waarbij 8.000 materialen werden uitgeleend.”

Dirk JACOBS