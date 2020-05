Alle Hasseltse stedelijke musea dinsdag terug open

Hasselt - Op dinsdag 19 mei openen het Jenevermuseum, Het Stadsmus en Modemuseum Hasselt opnieuw hun deuren. Bezoekers kunnen er op een veilige manier, unieke expo’s te bezoeken of een favoriet stuk te herontdekken.

Om hun bezoekers veilig te kunnen ontvangen nemen de stedelijke musea de nodige voorzorgsmaatregelen. “Tijdens de lockdown bewezen cultuur en natuur hoe ze mensen troost en ontspanning bezorgden, zelfs vanuit hun kot. Maar een reële ervaring is natuurlijk nog krachtiger”, zegt cultuurschepen Joost Venken (Groen). “De voorbije weken hebben de teams van de stedelijke musea alles grondig voorbereid om zo snel het kon opnieuw bezoekers fysiek te verwelkomen. Een museumbezoek zal de komende tijd lichtjes anders verlopen maar zonder daarbij aan de bijzondere beleving in te boeten.”

Online ticket

Om de spreiding van de bezoekers te verzekeren, moeten tickets online gekocht worden en reserveren bezoekers een tijdslot van 20 minuten waarin ze aan hun museumbezoek beginnen. Voor het bezoek zelf krijgt iedereen ruim voldoende tijd. Ook bezoekers die gratis toegang hebben, reserveren op voorhand een tijdslot. Deze tickets zullen vanaf zaterdag 16 mei via de website van ieder museum beschikbaar zijn. Bij het binnenkomen ontsmet iedereen de handen. Een mondmasker dragen is aangeraden, maar niet verplicht.

Waar nodig krijgt de bezoeker een touchscreenpen mee, die na elk bezoek ontsmet wordt. Bezoekers die in het museum zelfs iets wensen aan te kopen zoals jenever, catalogus, enz. kunnen alleen cashloos betalen. De museummedewerkers poetsen en ontsmetten regelmatig het museum zelf (trapleuningen, deurklinken, toiletten, …).”



Intenser



Daarnaast voorzien de musea nog andere aanpassingen om het bezoek zelf veilig te laten verlopen. Zo maken ze programma’s voor gezinnen met kinderen coronaproof of geven ze een papieren vervanging mee. Voor de interactieve wonderkamers in de expo SMUK voorziet Modemuseum Hasselt een alternatief. Het Jenevermuseum biedt nu geen borrel aan op het einde van het bezoek. Ter compensatie krijgt de bezoeker een de keuze tussen een bon die later in het proeflokaal ingewisseld kan worden voor een drankje of een zakje alcoholvrije jeneverbessnoepjes. Je kan er wel een fles jenever aankopen. De gecontroleerde bezoekersstroom maakt het museumbezoek intiem, intens en ontspannend. “Het moment dus om unieke expo’s te ontdekken”, zegt schepen Venken. “In Het Stadsmus kan je nu bijvoorbeeld de expo ‘Ménage à deux’ bezoeken die collectiestukken samenbrengt met hedendaagse kunstwerken. De opening van deze tentoonstelling was gepland op de dag dat alle musea de deuren moesten sluiten. Niemand bezocht de expo dus al in levenden lijve. Dat maakt nu van je bezoek een exclusieve beleving.

Najaar



De medewerkers werken achter de schermen druk door om ook dit najaar volledig klaar te staan voor de bezoeker. Ook hier anticiperen ze op de coronamaatregelen. Ze voorzien bijvoorbeeld educatieve pakketten waarvoor de scholen zich niet naar het museum moeten verplaatsen. De nadruk ligt in het najaar dan ook sterker op de individuele beleving dan op beleving in groep.

Dirk JACOBS