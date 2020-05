Open Vld Hasselt verwelkomt handelaars terug in de stad

Hasselt - Open Vld Hasselt heeft zondagavond deurhangers opgehangen aan de winkeldeur in de binnenstad met daarop een boodschap van steun.

“De coronamaatregelen om de winkels te sluiten waren absoluut terecht en noodzakelijk, maar dat het daardoor een enorm zware periode is, en zal worden, voor onze Hasseltse ondernemers, kan niemand ontkennen. We willen op deze manier, op symbolische wijze, tonen dat we er voor hen zijn,” aldus Bart Moors, liberaal fractieleider in de gemeenteraad.

“Ons liberale hart bloedde de afgelopen weken bij het zien van alle (gegronde) gesloten deuren, en we zijn dus blij dat de winkeluitbaters de deuren mogen heropenen. Ook al is het met de nodige voorzichtigheid en aandacht, het is goed dat ze het dagelijks leven heel stilletjes terug op gang kunnen trekken”, vertelt Vincent Beckers. “Ik ben zelf een ondernemer en voel zelf hoe deze crisis een impact heeft op mijn zaak. Dus het minste wat we konden doen voor de Hasseltse handelaren, is deze kleine aanmoediging in de vorm van deurhangers. Om te tonen dat we meeleven en dat we de ondernemers steunen.”

“Als Hasselts stadsbestuur namen we al enkele gerichte initiatieven om deze crisis te verzachten. Ook de werken in de binnenstad, op de Grote Markt en in de Koning Albertstraat, liepen geen vertraging op en zijn zo goed als klaar,” vertellen schepenen Frank Dewael en Laurence Libert. “Hopelijk kan deze vernieuwing in de toekomst leiden tot extra veel bezoek aan onze handelszaken. Corona heeft ons vertraagd, maar we zijn positief. Het kan ons niet stoppen.”

Dirk JACOBS

Foto: RR