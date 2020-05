Scholengroep GO Next gewapend voor herstart

Hasselt - In de komende dagen krijgen de scholen van Scholengroep GO Next uit Midden-Limburg hun middelen waarmee ze de herstart van hun activiteiten eind deze week, kunnen begeleiden. “We hebben een enorme stapel producten ingekocht, gaande van 750 liter alcoholgel, kilometers afplaklint, desinfecterende producten tot 15.000 mondmaskers en ga zo maar door”, zegt algemeen directeur Carlo Gysens. “Allemaal broodnodig om de herstart van onze scholen mogelijk te maken. In de komende dagen wordt alles verdeeld over de scholen die van onze groep deel uitmaken. Het hele plaatjes staat voor een totale kost van 80.000 euro. Een hele smak geld maar wel absoluut noodzakelijk.” Dirk JACOBS Foto: RR