Stad Hasselt verdeelt 77.946 mondmaskers huis-aan-huis

Hasselt - Hasselt is gestart met de verdeling van de mondmaskers die de stad kocht. Elke Hasselts gezin krijgt, voor 20 mei, in de brievenbus een omslag met een mondmasker voor elk gezinslid en een handige infofiche.

“Als alles vlot verloopt, wordt de bedeling op 20 mei afgerond. Dat komt omdat wij de leveringen ook in verschillende delen ontvangen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “In totaal worden 77.946 maskers in 36.586 briefomslagen verdeeld. Er worden twee types verdeeld: een met ingebouwde filter en een gedeelte zonder filter. De verdeling van de filters van de federale overheid start zodra we die ontvangen. Wie er een krijgt zonder filter, kan die perfect vervangen door een vel keukenpapier of een koffiefilter. We duiden de mensen er ook op dat de mondmaskers bescherming bieden naar anderen en niet voor zichzelf. Een stoffen mondmasker is immers geen wondermiddel. Het is een aanvullende maatregel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en iedereen te helpen bij de terugkeer naar een zo normaal mogelijk leven. En we duiden op de verplichting om het te dragen op het openbaar vervoer en in scholen.”

Jan BEX/Dirk JACOBS

Foto: RR