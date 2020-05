Diepenbeek heeft omslagen met mondmaskers klaar en verdeelt vanaf vandaag

Diepenbeek - Het klaarmaken van de pakketten met de mondmaskers voor de Diepenbekenaren door het gemeentepersoneel maandag afgerond. Dat gebeurde in de sporthal op het Demerstrand waar verantwoordelijke Ine Dexters de operatie leidde. “Het gemeentepersoneel heeft enthousiast gereageerd op de oproep om te komen helpen. Ze dragen zelf een mondmasker en handschoenen bij het klaarmaken van de omslagen, om alle besmettingsgevaar te vermijden. Naast de mondmaskers steken ze ook een begeleidende extra-teng in de brief waarin wordt uitgelegd hoe het mondmasker best kan gebruikt worden. Nu starten we met het ronddragen van de omslagen in Diepenbeek. De sfeer is top!”. Burgemeester Rik Kriekels kwam bij de start iedereen bedanken voor de hulp. “Ik ben ontroerd als ik zie met hoeveel ijver hier wordt gewerkt voor de gezondheid van onze Diepenbekenaren."