Versuz viert meerderjarigheid vanavond

Hasselt - De Hasseltse Club Versuz viert dit weekend z’n 18de verjaardag. In normale tijden gaat dat gepaard met een weekend vol beats, de beste dj’s, een volle dansvloer én verjaardagstaart maar het coronavirus steekt daar een flink stokje voor. En dus blijven de deuren van de club dicht. Toch viert Versuz deze avond een virtueel verjaardagsfeestje en zet het resident-dj’s als Delafino, Peter Luts, Kenn Colt, Dave Lambert en Sem Thomasson achter de dj-decks in een (lege) club. Die sets worden uitgezonden, met licht- en ledshow, via sociale media. Op die manier kunnen alle clubgangers vanuit hun eigen woonkamer, keuken of slaapkamer meevieren en dansen. MC Shurakano praat de sets aan elkaar en vertelt je alles over de hoogtepunten van ’18 jaar Versuz’. De livestream is deze avond te volgen op de sociale mediakanalen van Versuz van 20u tot 00u "Wanneer we de deuren weer mogen openen, vieren we onze verjaardag gewoon nog een keertje", zegt general manager Yves Smolders. Dirk JACOBS Op de line-up: -20u00 tot 20u40: DELAFINO -20u40 tot 21u20: REYGEL & PERI -21u20 tot 22u00: PETER LUTS -22u00 tot 22u40: KENN COLT -22u40 tot 23u20: DAVE LAMBERT -23u20 tot 00u00: SEM THOMASSON