Stad biedt zekerheid voor Torpedo Hasselt

Hasselt - Meteen na het verschijnen van het bericht in deze krant dat voetbalclub Torpedo Hasselt op haar locatie op het Hollandsveld zou blijven, is er druk overlegd binnen de club maar tussen club en stad. Noodzakelijk zo bleek omdat bij ouders, spelers en bestuursleden van Torpedo Hasselt heel wat onduidelijkheid heerste.

En dus hebben het Hasseltse stadsbestuur en het bestuur van Torpedo Hasselt, in versneld tempo, de koppen bij elkaar gestoken over de toekomst van de Hasseltse voetbalclub. “We willen de zonevreemdheid van de huidige site opheffen en samen werken we aan een toekomstvisie voor Torpedo Hasselt op het Hollands Veld”, zeggen burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en voorzitter van Torpedo Hasselt Tony Mertens.

“Dit kwam, eigenlijk zijdelings, tersprake op de jongste gemeenteraad terwijl wij bewust niet breed gecommuniceerd hebben over de plannen voor Torpedo Hasselt omdat we in de luwte aan een ruimtelijke oplossing aan het werken waren”, geeft sportschepen Habib El Ouakili (RoodGroen+) aan. “We werken aan een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbinnen de natuurwaarde van de site behouden kan blijven maar waar ook de club de nodige rechtszekerheid in kan vinden om te investeren. Eens die er is, kan er eindelijk gesproken worden over investeringen in de site en de voetbalinfrastructuur. Dat kan voor Torpedo, net zoals voor elke Hasseltse sportclub, binnen het principe van de investeringssubsidie, waar de stad een euro bovenop elke euro legt die de club zelf investeert, met een maximaal bedrag per jaar.

Verankering

“Het dossier Torpedo Hasselt sleept al enkele jaren aan. Na de verkiezingen hebben we, in overleg met de club die zelf koos voor een verlengd verblijf op Hollandsveld in plaats van een verhuis naar de Pietelbeeksite, snel de knoop doorgehakt om de club het nodige perspectief te geven naar de toekomst toe”, geeft burgemeester Vandeput aan. “Samen met de club werken we aan een masterplan voor de site waarin verschillende functies elkaar ontmoeten.” “De natuurwaarde van de site zal gecombineerd worden met een recreatiegebied voor de voetbalclub. De infrastructuur moet een cruciale rol spelen in het sociaal weefsel van het Hollands Veld. De aanwezigheid van een sportclub, jeugdverenigingen, een school en heel wat jonge gezinnen is de grote troef van deze site”, zegt schepen El Ouakili.

“We zijn blij met deze duidelijkheid”, zegt Torpedo-voorzitter Tony Mertens. “Op deze manier kan onze verankering met de wijk Hollands Veld blijven bestaan en wordt deze geofficialiseerd. We hebben ook als eerste aanzet een bouwaanvraag lopende voor tijdelijke kleedkamers. Eens deze er effectief staan gaan we in overleg met het stadsbestuur in een tweede fase zo snel mogelijk over tot de aanleg van een kunstgrasveld op de locatie van ons huidige B-veld. In deze overgangsfase is het behoud van onze site in Rapertingen noodzakelijk”, zegt Torpedo-voorzitter Tony Mertens. “Het wordt de ambitie van onze club om in dit masterplan een verbindend element te zijn tussen de verschillende actoren in de wijk: de school, jeugdbeweging, CKG de Hummeltjes, CGG en de parochie met zijn verenigingsleven. FC Torpedo blijft een kwalitatieve opleidingsclub met de ambitie om zoveel mogelijk Hasseltse spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal in 1ste provinciale. Vandaar de absolute noodzaak van een degelijke accommodatie om de meer dan 30 ploegen, 325 jeugdspelers, 36 jeugdtrainers, onze senioren en damesploeg te huisvesten.”

Dirk JACOBS