‘We R Young’-Festival en KPM Cup verhuizen naar 2021

Hasselt - Het tienerfestival We R Young en skateboardwedstrijd KPM Cup worden vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar mei 2021. Ook de optocht voor de herdenking van bevrijdingsdag op acht mei gaat niet door. “Normaal vond We R Young binnen een drietal weken plaats. Samen met het team van de jeugddienst konden we amper wachten tot de jaarlijkse hoogdag aanbrak”, zegt schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Het is jammer dat we deze editie moeten overslaan, maar we zijn er zeker van dat dit de enige juiste beslissing is. De veiligheid en gezondheid van onze jonge festivalbezoekers gaan voor. Ook KPM - het jongerencultuurfestival waar skaten centraal staat - blijft een jaartje in de kast. Ook hier trekken we voluit de kaart van veiligheid en starten we met de voorbereidingen voor 2021.” “Voor beide evenementen voorzien wel een online aanbod. Op 20 mei kunnen tieners via de facebookpagina van We R Young terecht in de digitale versie van het festival. Voor KPM, op 21 mei, bekijken we de mogelijkheden nog. De volgende editie van We R Young festival gaat door op woensdag 12 mei 2021. KPM Cup volgt traditiegetrouw de dag er na op Hemelvaart, in 2021 op donderdag 13 mei. DJ