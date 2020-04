Diepenbeek - De Meiboomplanting die op 30 april zou doorgaan en de Crijtfeesten die op 27 juli plaats zouden vinden, gaan dit jaar niet door. "Onze 45ste editie moeten we helaas noodgedwongen aflassen", zegt Pierre Leuraers, de drijvende kracht achter 'De Crijtfeesten' die beide organisaties voor haar rekening neemt. "Het is bijzonder jammer maar we zullen dit jaar voor één keer overslaan. In 2021 vieren we onze 45ste editie dan dubbel zo hard."