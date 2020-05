Jeugdhuis Rondpunt wordt maand lang veilige blokbar

Genk - Van 25 mei tot 26 juni wordt jeugdcentrum Rondpunt 26 deels een blokbar. Om dat in alle veiligheid te kunnen zijn maximum vijftig studenten toegelaten.

Dat betekent ook dat studenten zich niet zomaar kunnen aanmelden maar zich op voorhand moeten inschrijven. “Dat kan via Kwandoo”, zegt schepen van jeugd Toon Vandeurzen. “Om lege stoelen te vermijden kunnen studenten zich maximum een week op voorhand aanmelden. Er wordt een aparte in- en uitgang voorzien en de tafels staan op een veilige afstand van elkaar. Tafels en stoelen worden bovendien twee keer per dag ontsmet. Voor alle aanwezigen is er ontsmettende handgel.” Ook jeugdwelzijnswerk Gigos biedt in jeugdlokalen studieruimte aan. Die van Winterslag, Sledderlo, Waterschei en Termien zijn daarvoor beschikbaar. Plaatsen zijn beperkt. Dus geldt ook hier dat je best op voorhand inschrijft.