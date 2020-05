Woensdagmarkt in Houthalen langer open dan voor crisis

Houthalen-Helchteren - De wekelijkse markt op het John Cuppensplein in het centrum van Houthalen gaat woensdag opnieuw van start. Zij het van 8.30 uur tot 15 uur. En dat is langer dan voor de coronacrisis uitbrak.

“Zo geven we onze inwoners de kans om kraampjes langer te bezoeken en steunen we de middenstand in moeilijke tijden”, zegt burgemeester Alain Yzermans.” Toch is bezoek voorwaardelijk. Zo moeten de aangeduide looprichtingen (gele pijlen) aangehouden worden en moet elke marktkramer een mondmasker dragen. Voor bezoekers staat ontsmettingsgel ter beschikking en wordt een mondmasker sterk aanbevolen. Gemeenschapswachten van Houthalen-Helchteren houden toezicht, controleren of het maximaal aantal toegelaten klanten niet overschreden wordt en of de social distancing wordt gevolgd. Voorts wordt er opgeroepen om zoveel als mogelijk contactloos te betalen en alleen te komen.