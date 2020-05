Wzc Vinkenhof laat vanaf maandag weer bezoek toe

Houthalen-Helchteren - Vanaf 25 mei is, onder strikte voorwaarden, bezoek opnieuw mogelijk in woonzorgcentrum Vinkenhof in Houthalen-Helchteren.

“Er wordt, na afspraak, maar één bezoeker per bewoner toegelaten”, zegt Stijn Van Dingenen, bestuurder van ZORG Houthalen-Helchteren. “En wel één keer per week met een maximum van een half uur. Bovendien moet het altijd dezelfde persoon zijn. Het zijn richtlijnen conform de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad. Bewoners die symptomen hebben van covid-19 of vermoedelijk besmet zijn mogen geen bezoek ontvangen. Net zoals de bezoekers die afgelopen twee weken positief hebben getest of symptomen vertoonden.” Om ook de ontmoetingen in alle veiligheid te laten plaatsvinden zijn er babbelboxen geïnstalleerd op het terras van het woonzorgcentrum. Bij regenweer worden die verplaatst naar de zaal van het cafetaria. Familie van bewoners wordt hierover geïnformeerd.