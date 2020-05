Langst gehuwd koppel krijgt eerste mondmasker in Houthalen

Houthalen-Helchteren - Het allereerste, van de zowat 31.000 mondmaskers die de gemeente Houthalen-Helchteren onder de bevolking verdeelt, werd maandag overhandigd aan Eduard Cuyvers (96) en Angeline Haeseldonckx (94). Met 77 jaren op de teller gaat het om één van de langst gehuwde koppels van Limburg.

Eduard Cuyvers was oprichter van betonbedrijf Echo en liet twee jaar geleden bij de viering van hun 75ste huwelijksverjaardag weten dat hij nog steeds verliefd was op zijn vrouw. Samen worstelen ze zich nu ook door de coronacrisis. Dat Houthalen-Helchteren besliste het eerste mondmasker aan het echtpaar te geven valt niet uit de lucht. “Oudere mensen zijn het meest kwetsbaar”, zegt burgemeester Alain Yzermans die zelf het eerste exemplaar overhandigde. “De komende dagen gaan we de rest van de 31.000 stuks verdelen. Tegen het einde van de week zullen ze normaal gezien overal in de bus moeten steken. Ook alle raadsleden hebben zich geëngageerd om mee mondmaskers te bussen.”