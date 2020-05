Vloerpijlen in Shopping 1 geven looprichting aan

Genk - Onder meer in Shopping 1 in Genk zijn pijlen op de vloer aangebracht die vanaf 11 mei, als de winkels weer open gaan, de looprichting moeten aangeven. Het gaat om één van de vele maatregelen die mee moet zorgen voor een veilig verloop.

Het stadsbestuur van Genk liet eerder weten looprichtingen in het centrum te zullen voorzien van zodra het winkelen weer is toegelaten. En dat is komende maandag het geval. Flaneren zal er veelal tegen de wijzers van de klok in moeten, met als doel zo weinig mogelijk mensen elkaar dichtbij te laten kruisen. Handelaars krijgen een sticker waarop staat dat klanten een afstand van anderhalve meter tussen elkaar moeten respecteren. Voor grote winkels is er een maximum van 1 klant per tien vierkante meter winkelruimte toegelaten. Kleinere winkels mogen iets soepeler met die richtlijn omspringen, maar moeten er altijd op toezien dat de afstand tussen de klanten gevrijwaard blijft. In Shopping 2 worden de galerijen gebruikt om aparte wandelrichtingen te organiseren en zo het verloop in het centrum mee te sturen. Handelaars krijgen voorts, als ze op tijd ter beschikking zijn, mondmaskers en alcoholgel. In zones waar er geen looprichtingen zijn wordt vooral gerekend op gezond verstand van de bezoekers.