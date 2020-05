Maandag opent in Genk eerste afhaalpunt voor mondmaskers

Genk - Vanaf maandag kunnen inwoners van Genk mondmaskers afhalen in de daarvoor voorziene afhaalpunten.

De bewoners van Kolderbos komen het eerst aan de beurt. Nog tot 21 mei wordt elke dag een ander afhaalpunt bemand. Iedereen krijgt nog een brief in de bus waarop plaats en aanmelduur staan. Mensen die dan aan het werk zijn of om een andere reden niet kunnen mogen beroep doen op een familielid, buurman of vrijwilliger om het mondmasker voor hen af te halen. Wie geen hulp vindt, of wil, kan vanaf 25 mei terecht in het stadhuis. 11 mei: De Kastert, Kastertstraat 51 - Kolderbos. 12 mei: De Flééketaer, Piehpelplein 4 - Bret-Gelieren. 13 mei: C-mine energiegebouw, C-Mine 10 wijken I, II en IV. 14 mei: ontmoetingsruimte Turkse Moskee, Wintergroenstraat 61- Sledderlo en Oud-Sledderlo. 15 mei: Thor Central - Thor Park, André Dumontlaan 67 - Waterschei en Oud-Waterschei. 16 mei: zaal Familia, Halmstraat 3 - Hoevenzavel. 17 mei: Atlas College, Collegelaan 1 - Bret-Gelieren. 17 mei: Don Bosco Genk, Berm 12 - Boxbergheide. 18 mei: Limburghal, Jaarbeurslaan 6 - Genk-Centrum -Zuid en Noord. 19 mei: Limburghal, Jaarbeurslaan 6 - Genk-Centrum -Zuid en Noord. 20 mei: zaal Nas Dom, Gouverneur Alex Galopinstraat 15 - Zwartberg en Nieuwe Kempen. 20 mei: zaal Griekse Gemeenschap, Gouverneur Alex. Galopinstraat 17 - Zwartberg en Nieuwe Kempen. 21 mei: De Schom, De Schom 8 - Termien en Oud-Termien. 21 mei: Sint Jozefsinstituut, Hasseltweg 383 - Bokrijk. Vanaf 25 mei: stadhuis.