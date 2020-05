Genkse Belleman herdenkt in eentje einde van WO II

Genk - De officiële herdenking in Genk van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden, heeft belleman Jempi Trippaers in zijn eentje voor zijn rekening genomen. Geen oud-strijders, geen verenigingen noch beleidsverantwoordelijken.

Niet aan het monument van gesneuvelden aan het oud gemeentehuis, zoals eerst gepland, maar op het kerkhof aan de talloze graven van oorlogsslachtoffers dat de plechtigheid een officieel maar vreemd karakter kreeg. Het was immers zielsalleen dat belleman Jempi Trippaers een tekst voorlas ter ere van de gesneuvelden. Trippaers nam er genoegen mee dat de actie vooral symbolisch was. “Door de coronacrisis kan er geen herdenkingsmanifestatie georganiseerd worden”, zegt Trippaers. “Goed dat we het zo kunnen oplossen. Het is toch wel belangrijk dat we de verjaardagen aangrijpen om zo’n historische tragiek te herdenken.” Ook elders in het land namen bellemannen die plechtigheid voor hun rekening.