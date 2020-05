Genkse Verenigingen slaan handen in elkaar voor voedselbedeling

Genk - Vier Genkse verenigingen slaan de handen in elkaar voor het verdelen van voedselpakketten onder gezinnen die daar het meest nood aan hebben. Donderdag gingen verschillende ploegen hiervoor de baan op.

De steunende organisaties zijn vzw Nazar, Weforthem, de vrouwenvereniging van de Mevlanamoskee en Rimo. “Zodat we ook ons doel niet zouden missen hebben we aan het OCMW gevraagd welke mensen het meest nood hebben aan deze vorm van steun”, zegt Nuzbiye Ciftci van vzw Nazar. “Voor dat we ter plaatse waren hadden de gezinnen al een telefoontje gekregen dat we er aan kwamen. We leveren niet alleen ter plaatse maar zorgen ook voor de producten in de pakketten. Net omdat we veel helpende handen hebben kunnen we ook goed gevulde dozen aanbieden. Heel wat voeding maar ook andere noodzakelijke producten zoals tandpasta, maandverband en scheerzeep hebben we erbij gestoken. De mensen reageren heel enthousiast. Onder meer omdat de nood groot is en ook omdat de coronacrisis het er niet gemakkelijker op maakt. We hebben nu zo’n honderd pakketten verdeeld en gaan door met de actie zolang we kunnen en er nog behoefte naar is.”