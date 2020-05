Pvda met kaartjes en lekkers naar gehandicaptenzorg

Genk - Om ook bewoners en zorgverleners van gehandicaptencentra een hart onder de riem te steken brachten leden en politieke mandatarissen van de pvda er kaartjes en lekkernijen.

Volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders, die zelf een dochter heeft die werd opgenomen door gehandicaptenzorg, maakte van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen dat verschillende instellingen nog steeds kampen met een gebrek aan beschermingsmateriaal. “Wij blijven bij de overheid aandringen om meer beschermingsmateriaal en testen te laten produceren. Bovendien vragen we een structurele investering met meer personeel voor nu en na de crisis.” Met de hulp van leden en sympathisanten gaf de pvda 250 kaartjes af in zorgcentrum Ter Heide. “Bij Intesa in Hasselt hebben we kaartjes en chocolade en bij De Meander in Dilsen Stokkem kaartjes en wafels gebracht,” besluit Colebunders.