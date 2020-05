25 patiënten maken 1.600 mondmaskers voor alle patiënten GVHV

Genk - In een speciaal hiervoor ingericht mondmaskeratelier gaan 25 patiënten van Geneeskunde voor het Volk 1.600 mondmaskers maken. Die zijn bestemd voor alle patiënten van de groepspraktijk.

De artsen van Geneeskunde voor het Volk kunnen geregeld terugvallen op heel wat patiënten met een maatschappelijk engagement. En dat is voor het maken van 1.600 mondmaskers niet anders. “Zo helpen we elke patiënt om zijn omgeving te beschermen”, zegt Stany Nimmegeers coördinator van GVHV Genk. “Maar we willen hiermee ook een signaal geven aan onze politici die er maar niet in slagen de bevolking van mondmaskers te voorzien.” Elke patiënt van GVHV krijgt minstens één herbruikbaar masker. “We hebben hiervoor een mondmaskeratelier ingericht op de eerste verdieping boven de artsenpraktijk”, gaat Nimmegeers verder. “Met voldoende social distancing tussen de vrijwilligers.” Naaimachines Nimmegeers: “We hebben inmiddels al heel wat stof en materiaal gekregen maar kunnen wel nog wat gebruiken.” De maskers worden in drie verschillende maten gemaakt. “Standaard voor volwassenen, voor kinderen en voor mensen met een groot hoofd.” Nimmegeers wijst erop dat de realisatie geen sinecure is. “Het is niet alleen zoeken naar stof, lint en garen, maar ook naar naaimachines en naar mensen die de maskers ook willen bezorgen.” Afgelopen maanden hebben de artsen van GVHV pro-actief gebeld naar alle patiënten die ouder zijn dan 65 en kampen met de één of andere chronische ziekte. “Op die manier kan je een vinger aan de pols houden en ingrijpen als dat noodzakelijk moest zijn.” De mondmaskerateliers zijn elke dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur en elke zaterdag van 14 tot 17 uur bemand. Mensen die op de één of andere manier een handje willen toesteken kunnen daarvoor bellen naar het nummer 089/35.97.87 of mailen naar bianca.booms@gvhv.be