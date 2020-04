Josee krijgt tweehonderd kaarten uit gans Limburg

Houthalen-Helchteren - Tweehonderd kaarten uit heel Limburg zijn er bij Josee Switten uit Helchteren in de bus gevallen nadat haar zus Marie Louise ruim een maand geleden daarvoor een oproep lanceerde. Door de actie mist Josee haar dagcentrum veel minder.

Daar mag ze, door de coronamaatregelen, niet meer naar toe. “Ze verblijft er graag, ook wel omdat ze er haar noodzakelijke structuur heeft”, zegt zus Marie Louise Switten. “Nu is ze de klok rond bij ons. Om haar toch enige houvast te geven en om actief te blijven kleurt Josee dagelijks tekeningen voor haar opvoedsters.” En dat bracht Marie Louise op de idee om kaartjes te maken en die in de omgeving te posten. Veelal bij senioren die in coronacrisis met eenzaamheid kampen. “We hadden ook opgeroepen om naar Josee kaartjes te sturen”, gaat Marie Louise verder. “Maar liefst tweehonderd zijn er inmiddels toegekomen. Uit gans de provincie. Dat is echt heel mooi. Ik weet niet hoe ik al die mensen kan bedanken. Josee bekijkt ze drie keer per dag. ’s Ochtends, ’s middags en ’s avonds. Ik geef haar niet teveel briefkaarten ineens. We proberen het te doseren. We weten immers niet wanneer het dagcentrum weer open gaat. Wel lezen we ze stuk voor stuk voor. En niet zelden herkent ze mensen. Van het dagcentrum of elders.” Boodschap Josee maakt ook zelf kaarten waarop ze een kleine boodschap voor de geadresseerde schrijft. “Die gaan we dan samen bussen”, gaat Marie Louise verder. “Josee is niet zo goed te been. Maar als we de kaartjes gaan rondbrengen kan ze gemakkelijk vijf kilometer aan. Ze heeft daardoor heel wat omhanden en speelt het gemis van het dagcentrum haar minder parten. Kleuren doet ze ook graag. Veelal tekeningen die je van internet kan halen. Ook daar schrijft ze een boodschap bij voor andere mensen.” Wie haar nog een kaartje wil sturen met de één of andere boodschap kan dat naar Josee Switten, Sonnisstraat 142 in Houthalen-Helchteren. Ze kijkt er alvast naar uit.