Nieuwe wet mijnpensioen is nog maar formaliteit

Genk - Geen enkele tegenstem voor de nieuwe wet rond de mijnpensioenen tijdens de tweede zitting van de commissie Sociale Zaken donderdagmiddag. Dat betekent dat de kans erg groot is dat op 7 mei het federaal parlement de wet zal aanvaarden.

Dat er een discrepantie is tussen de wet en een KB over de berekening van de mijnpensioenen lijken alle leden van de commissie het eens te zijn. Dat was ook de reden waarom Groen, mede in naam van de sp.a, ps, pvda, ptb en ecolo een nieuwe wet indiende. “Van ons gelijk waren we al langer overtuigd”, zegt volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (pvda). “Het kwam er op aan ook andere fracties van het onrecht te overtuigen. En dat hebben we gedaan. Niemand heeft tegen gestemd. Wel heeft de MR nog getracht een forfaitair bedrag te voorzien voor de achterstal. Maar dat kon voor ons niet. Onder meer omdat er altijd sociale lasten voor die pensioenen betaald zijn.” Limburgs front Volksvertegenwoordiger Barbara Creemers (Groen) geeft aan dat het een Limburgse overwinning is. “De mijnwerkers hebben altijd een te laag pensioen gehad”, zegt Creemers. “Het is toch niet meer dan normaal dat we opkomen voor rechten die wettelijk vastliggen. Ik moet zeggen dat we een sterk Limburgs front hebben kunnen vormen om een einde te maken aan de onrechtvaardigheid.” Creemers geeft nog mee dat ook weduwen en nazaten van overleden mijnwerkers kunnen terugvallen op achterstal. “Toch in het geval dat de mijnwerker minder dan tien jaar dood is en enkel voor de jaren, in diezelfde periode, dat hij een mijnpensioen kreeg.” Nawal Farih (CD&V) en Meryame Kitir (spa), beide volksvertegenwoordigers van Genk verdedigde de wet binnen partij en achterban. Frank Troosters deed dat voor het Vlaams Belang. N-VA onthield zich bij de laatste stemming in de commissie. Op 7 mei ligt de wet op tafel tijdens de plenaire vergadering. De kans dat het parlement de commissieleden niet in hun stemgedrag zal volgen is uiterst klein. Het is de KS Vriendenkring die de kat de bel aan bond en het grote gelijk nagenoeg in zijn volledigheid naar zich toe kan trekken.