Weer files aan recyclageparken: “Regels dringen niet door”

Genk - De laatste dagen ontstaan er opnieuw lange files aan de Limburgse recyclageparken. Twee op de tien bezoekers hebben de nieuwe regels niet of niet goed begrepen en moeten met hun afval weer rechtsomkeer maken.

In tegenstelling tot de eerste dagen, na de heropening van de Limburgse recyclageparken, staan er nu wel lange files. “We zagen stelselmatig een toename aan de parken”, zegt Ilse Luypaert, woordvoerster van limburg.net. “De afgelopen week lagen de bezoekersaantallen even hoog als die tijdens een normale week. Dat betekent dat bezoekers ook komen als het niet noodzakelijk is. Dat is nochtans één van de voorwaarden om afval te mogen brengen."

"Bovendien moeten de parkwachters weer heel wat mensen huiswaarts sturen omdat ze zich voor de tweede maal binnen veertien dagen aanmelden. Ze hebben de boodschap niet of niet goed begrepen. Blijkbaar zijn er nogal wat mensen die dachten dat we in blokken van veertien dagen werkten. Dat is niet het geval. Voor alle duidelijkheid: je mag alleen naar het recyclagepark als het noodzakelijk is en maximaal één keer per veertien dagen.”

Vanaf dinsdag 5 mei zullen de parken tijdens de weekdagen een uurtje langer open blijven.