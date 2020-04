Kindergemeenteraad Zutendaal dankt zorgverleners met postkaarten

Zutendaal - De leden van de kindergemeenteraad in Zutendaal hebben in totaal tweehonderd postkaarten geschreven naar zorgverleners en andere helden in hun gemeente.

Ze doen dat om hen te danken voor hun inzet. De kaarten worden rondgebracht door vrijwilligers. Burgemeester Ann Schrijvers liet voorts weten dat het Sociaal Huis en de dienst Welzijn alle 80-plussers telefonisch contacteert. “Om te horen hoe het met hen gaat en te vragen of er extra noden zijn waarmee ze coronatijd kampen”, zegt Schrijvers. “We blijven ze opvolgen. Onze senioren kunnen ook beroep doen op dezelfde dienst om boodschappen voor hen te doen. Ze kunnen er voorts ook op rekenen dat boeken van de bibliotheek aan huis worden gebracht.”