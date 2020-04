Stadsmedewerkers op huisbezoek bij Genkenaars

Genk - Medewerkers van de stad Genk gaan inwoners aan huis bezoeken om te vragen of ze met noden kampen. Zowel op familiaal, financieel als mentaal vlak.

Het project wordt uitgerold in een samenwerking met verschillende partnerorganisaties. “We doen dat om te horen hoe het met de mensen gaat”, zegt schepen Anniek Nagels (CD&V). “Er zijn heel wat inwoners die het in deze crisis erg moeilijk hebben. We doen al heel veel moeite om via onze netwerken en eerstelijnswerkers te reageren op signalen die we vanuit de wijken krijgen. Maar er blijven in deze crisis nog heel wat mensen met problemen onder de radar.” Schepen Alessandro Cucchiara (Pro Genk) weet dat behalve de wijkmanagers ook de medewerkers van Rimo, Stebo, straathoekwerk en Gigos de bezoeken in de aandachtswijken voor hun rekening nemen. Medewerkers van de stad doen de andere delen van Genk. “Sommige problematieken komen pas aan de oppervlakte als je een face tot face gesprek hebt.” Schepen Alessandro Cucchiara Lang voor de crisis heeft de stad armoedeproblematiek in kaart gebracht. “Maar door de coronacrisis ontstaan er veel nieuwe noden en problemen”, gaat Cucchiara verder. “Spanningen in huis lopen op en leiden mogelijk tot huiselijk geweld. Maar ook het inkomen slinkt en mensen weten soms geen blijf met zichzelf. Onder meer vanuit Nieuw Dak en de dienstencentra werden ze thuis opgebeld om te horen hoe het met hen gaat. Dat is een heel goede zaak, maar de drempel is lager als je face to face kan praten. Sommige problemen komen dan pas aan de oppervlakte.” Medewerkers worden aangesteld via het intern interimkantoor dat de stad enkele weken geleden voor haar eigen personeel opstartte. “We rekenen daarvoor op veertien extra medewerkers van de stad die ingezet worden onder leiding van de wijkmanagers. Het is alleszins één van de grootste projecten van de stad sinds de crisis uitbrak. We zijn er in geslaagd om dit in één week tijd helemaal uit te rollen.” Behalve een luisterend oor krijgen gezinnen tips en richtlijnen mee in functie van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.