3.000 lichtgevende vlinders voor hoop in coronatijd

Genk - Vrouwen die actief zijn in het dienstencentrum De Steymer en sympathisanten hebben zich geëngageerd om drieduizend vlinders te haken. Die staan in het teken van hoop in coronatijden en krijgen in december een vaste plek in een boom aan de Italiaanse kerk.

De vrouwen hadden zich vorig jaar al de aandacht ingewerkt door van duizenden haakwerkjes een vijf meter hoge solidariteitsboom te maken. Nu is er in het hart van dienstencentrum De Steymer de idee ontstaan om vlinders te haken. En wel drieduizend exemplaren. “Als teken van hoop in toch wel erg moeilijke coronatijden”, zegt Rosaria Ciarlo van dienstencentrum De Steymer. “Het initiatief kan rekenen op heel veel enthousiasme. De mensen moeten hiervoor niet eens naar het dienstencentrum komen. Alles gebeurt van thuis uit. Voor ons is deze activiteit dan ook tweeledig. Enerzijds is het een symbolische vorm van respect voor de hulpverleners en hoop voor de toekomst maar meteen ook een leuke bezigheid.” Verveling Net omwille van de coronacrisis dreigt eenzaamheid en verveling bij vooral senioren immers groot te worden. “En dat willen we voorkomen,” zegt Ciarlo. Missione Cattolica Italiana Genk zet mee haar schouders onder het project. “Bedoeling is dat we tegen kerstmis drieduizend vlinders in een boom aan de Italiaanse kerk hangen”, gaat Rosaria verder. “In elke vlinder steken we een lichtje. Het resultaat gaat adembenemend zijn. We hebben momenteel alleen nog een gebrek aan garen en lichtjes. We hopen dat er mensen zijn die ons kunnen bevoorraden. Op die manier werken ze ook mee aan een mooi kunstwerk.” Liesbeth Gabriels, hoofd van de Genkse dienstencentra, looft het initiatief van De Steymer. “Zowel de weg er naar toe als het resultaat zijn erg waardevol.” viva-nonna@hotmail.com