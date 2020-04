Carrefour opent afhaalpunt in Ziekenhuis Oost-Limburg

Genk - Carrefour heeft in ZOL campus Sint Jan een afhaalpunt geopend voor medewerkers van het ziekenhuis. Zo kunnen ze boodschappen bestellen en na hun werkshift meteen mee naar huis nemen.

Carrefour Belgium werkt al langer met afhaalpunten. Eentje in een ziekenhuis was er tot voor kort nog niet. “In de strijd tegen het coronavirus is solidariteit essentieel”, zegt Marco Demerling, woordvoerder van Carrefour België. “Daarom wordt vanuit de Hypermarkt Carrefour in Kuringen een nieuw afhaalpunt in het ZOL bevoorraad. Medewerkers van het ZOL kunnen via een specifieke webpagina online boodschappen doen. Afhalen kan dan op maandag, woensdag en vrijdag van 14 tot 19 uur. Bestellen kan tot 38 uren op voorhand en betalen ter plaatse met een bankcontact. Cash wordt niet aanvaard.”

Doorgaans rekent Carrefour 4,5 euro voorbereidingskosten aan voor aankopen onder de 150 euro. Die kost moeten de zorgverleners niet betalen. Voor het uitzonderlijk project sloot Carrefour een akkoord af met het ZOL. “We zijn steevast op zoek naar manieren om het levenscomfort van onze zorgverleners te verhogen”, zegt Peter Hermans, personeelsdirecteur van het ZOL. “Ze staan iedere dag voor een loodzware taak en willen na hun shift het liefst zo snel mogelijk naar huis. Dan is het wel leuk en gemakkelijk dat je boodschappen in het ziekenhuis klaar staan en je ze maar naar huis moet nemen.”