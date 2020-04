IT-helpdesk voor Genkse leerlingen

Genk - AducaThor, dat vanuit de T2-campus in het Thor Park scholen helpt innoveren, organiseert nu ook een IT-helpdesk voor leerlingen van Genk. Dat maakte het stadsbestuur zondag bekend.

Niet alle leerlingen beschikken over een laptop of computer om van thuis uit online lessen mee te volgen of om digitale taken uit te voeren. Reden genoeg voor de stad om laptops in te zamelen en die te verspreiden onder gezinnen waar de nood het hoogst is. 120 exemplaren zijn er inmiddels via het centraal meldpunt van de stad en Sint Vincentius Genk aan de man gebracht. “Heel wat burgers en Genkse organisaties hebben helpen inzamelen”, zegt schepen van welzijn Ria Grondelaers. “Daar zijn we hen ook dankbaar voor. Omdat de scholen gedeeltelijk zullen heropenen zijn er nog altijd extra laptops noodzakelijk. Daarvoor staat ons inzamelpunt nog altijd ter beschikking.” Schepen Anniek Nagels weet dat het zeker zo belangrijk is dat mensen die over een exemplaar beschikken ook ergens terecht moeten kunnen in het geval de laptop het om de één of andere reden laat afweten. “Zij kunnen beroep doen op een helpdesk voor zowel hard- als softwareproblemen. Onze onderwijspartner EducaThor heeft hiervoor een helpdesk met vrijwilligers geopend,” zegt Nagels. Wie problemen ondervindt met zijn laptop of pc kan mailen naar bart.boelen@t2-campus.be.