75 jaar bevrijding Italië in één minuut herdacht

Genk - De herdenking van de bevrijding van Italië van het nazisme en fascisme vandaag dag op dag 75 jaar geleden had een groots event moeten worden in Genk. Door de coronacrisis duurde de plechtigheid nog geen minuut.

Limburg telt heel wat gezinnen met Italiaanse roots. 25 april brengt dan ook ieder jaar opnieuw heel wat volk op de been. Het is immers de dag dat in 1945 de Italianen definitief een einde maakte aan de fascistische overheersing. Jaarlijks worden er onder heel wat belangstelling bloemen en kransen aan het monument van de gesneuvelde soldaat aan het oud gemeentehuis neergelegd. Omdat het om een jubileumeditie gaat zou dit jaar de herdenking een groots evenement worden. Maar dat was zonder corona gerekend. Maximum twee mensen en geen last post luidde het verdict. Het waren Luciano Corsini en Fernando Marzo, van de officiële Italiaanse overkoepelende organisatie Comites, die de krans mochten neerleggen. Geen politie om het verkeer te regelen en geen minuut van ingetogenheid. Wel een groet van beide leden. Nog geen minuut duurde de hele plechtigheid. “Jammer, maar veiligheid en gezondheid gaan voor”, zegt Fernando Marzo. “25 april is een nationale feestdag in Italië. Het waren de Partizanen die ons land bevrijd hebben van nazi-fascisten. En daar blijven we hen dankbaar voor. Belangrijk is dat onze nazaten dit niet mogen vergeten. In die zin zijn we blij dat we toch nog iets hebben kunnen doen op deze belangrijke dag.”