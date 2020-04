Mondmasker voor alle bewoners van Houthalen-Helchteren

Houthalen-Helchteren - Om de gevreesde rush voor te zijn heeft de gemeente Houthalen-Helchteren zo’n 100.000 euro uitgetrokken om alle 31.000 bewoners van een FFP1-mondmasker te voorzien.

Het schepencollege nam vrijdag de beslissing om elke inwoner een mondmasker te geven. De gemeente wil daarmee de uitbreiding van het coronavirus helpen afremmen. 31.000 maskers zijn er besteld bij het Belgisch bedrijf Bamboo. “Het gaat om stoffen maskers” zegt burgemeester Alain Yzermans. “Gemaakt volgens de FFP1-normen. Ze zijn kwalitatief, duurzaam, biologisch afbreekbaar, wasbaar en zo’n honderd keren te hergebruiken. We betalen zo’n 3 euro per masker. De levering is voorzien rond 7 mei. Hoe we de maskers gaan verdelen is nog niet duidelijk. We zijn op zoek naar een efficiënte manier zonder de coronaregels te schenden.” De lokale aankoop staat los van de plannen van de provincie om een groepsaankoop te organiseren. “Ook dat bekijken we mee in functie van onze eigen aanpak”, gaat Yzermans verder. “Met onze aankoop willen we ook een op til staande rush en lange wachttijden voorkomen.” Opmerkelijk is dat elk masker het logo van de gemeente Houthalen-Helchteren zal dragen.