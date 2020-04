Elke woensdag chatten met Limburgse Mediclowns

Genk - Vanaf komende woensdag kan je wekelijks chatten met de Limburgse Mediclowns. Dat maakte de vzw bekend.

“Al van voor de lockdown hebben we beslist de normale werking stil te leggen”, zegt Marc Steegmans, voorzitter van de Mediclowns. “We wilden geen onnodige risico’s nemen. Jammer genoeg moesten de kinderen thuis en in het ziekenhuis hun clowns missen. En dat merken we aan de berichten die we krijgen. Daarom organiseren we vanaf komende woensdag een gemeenschappelijke videochat waaraan alle kinderen, die daartoe de mogelijkheid hebben, kunnen deelnemen.” Volgens coördinator Eddy Smits ook de kinderen die niet ziek zijn. “Om controle te houden vragen we aan de ouders om een link aan te vragen waarmee ze in de chat geraken.” Die aanvraag kan ingediend worden via www.mediclowns.org.