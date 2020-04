Gratis toegang Mijndepot voor zorgverleners ZOL

Genk - Zorgverleners van het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) krijgen niet alleen een toegangsticket maar ook een gegidste rondleiding in het Mijndepot in Waterschei.

Dat hebben de leden van vzw Mijndepot beslist. Komende woensdag worden de toegangstickets overhandigd aan de medewerkers van het ZOL. “We zijn de zorgverleners erg dankbaar”, zegt Jean Ooms, voorzitter van vzw Mijnverleden. “Ze doen hun uiterste best om mensenlevens te redden. Het coronavirus kan nefast zijn voor iemand met een zwakkere gezondheid. En daartoe behoren jammer genoeg ook heel wat mijnwerkers. Jarenlang hebben ze in de ondergrond veel stof moeten inademen en daardoor een veel lagere longcapaciteit. Door zorgverleners gratis toe te laten in het Mijndepot kunnen we ze ook een beeld geven van hoe het er in de ondergrond aan toe ging.” Het Mijndepot maakt deel uit van Thor Central, het hoofdgebouw op het Thor Park, en is toegankelijk via de ingang aan de kant van de voorste parking.