Tweehonderd werknemers stad Genk krijgen pizza

Genk - Zo’n tweehonderd werknemers van de stad Genk konden zich vandaag te goed dan aan een berg pizza’s. Het was de Belgisch Islamitische Federatie van Genk die het traktaat organiseerde.

“We zijn de mensen van de stad dankbaar voor hun inzet”, zegt Bulent Zehir van BIF-Genk. “Ze leveren schitterend werk in moeilijke tijden. Ook dat mag beloond worden. De coronacrisis is één ding, maar het is ook belangrijk dat de stad leefbaar, proper en veilig wordt gehouden. En dat doen zij. We hopen op deze manier hen een riem onder het hart te steken.” De pizza’s werden op de stedelijke technische dienst van de stad overhandigd aan schepenen Erhan Yilmaz en Anniek Nagels.