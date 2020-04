Inzamelpunten van laptops in Houthalen en in Genk

Genk - Digital4kids en de stad Genk zijn op zoek naar laptops voor gezinnen met kinderen en jongeren die de middelen niet hebben om ze zelf aan te kopen.

Digital4kids, een platform dat zich vooral bezig houdt met het inzamelen van it-middelen voor schoolkinderen, is op zoek naar 800 exemplaren. Om mee te kunnen met het digitaal voortgezet onderwijs gaat het, volgens Digital4kids, om een noodzakelijk instrument. “Digitaal afstandsonderwijs niet kunnen volgen kan een impact hebben op kinderen en jongeren”, zegt Nadia Liefsoens, oprichtster van Digital4kids. “En vooral die uit kwetsbare gezinnen. Ons doel is het risico op leerachterstand verkleinen. Maar ook het contact tussen leerlingen onderling en hun hun leerkracht blijven behouden.” Wie laptops wil afstaan kan die binnenbrengen in het verzamelpunt bij Sprint Transport in Centrum Zuid 2062 in Houthalen-Helchteren. Nog is de organisatie in hetzelfde kader op zoek naar helpende handen in IT-ondersteuning en transport. Ook de stad Genk heeft een oproep gelanceerd om laptops voor dezelfde doelgroep te doneren. Daarvoor is er een inzamelpunt geopend in het stadhuis van Genk. “De laptops worden door een gespecialiseerde firma volledig opnieuw geprogrammeerd en gebruiksklaar gemaakt”, zegt schepen Anniek Nagels. “Daarna worden ze verdeeld onder gezinnen die er nood aan hebben.”