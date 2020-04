Foorkramers schenken laptops, knuffelberen en suikerappels

Genk - Voor foorkramers zorgt het aflasten van de meiactiviteiten in Genk voor een ferme financiële aderlating. Toch houdt ook dat hen niet tegen om mensen op te vrolijken.

Ze beslisten dan ook onder meer knuffelberen en suikerappels aan kinderopvangcentra te schenken. Nog geven kermisuitbaters tien laptops weg aan woonzorgcentra zodat bewoners op een veilige manier in contact kunnen komen met familie. “Het zijn voor ons onzekere tijden”, zegt Steve Severeyns namens de Verenigde Foorkramers. “Ook wij zitten zonder inkomen. Wij zijn het echter gewend vreugde te brengen onder de mensen. En dat willen we ook in deze donkere tijden doen. Vandaar deze solidariteitsactie.” De actie verloopt in een samenwerking met de stad Genk.