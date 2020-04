Zorg Houthalen-Helchteren start babbellijn voor senioren

Houthalen-Helchteren - Medewerkers en vrijwilligers van Zorg Houthalen-Helchteren gaan de komende dagen alle zeventigplussers in de gemeente opbellen.

Dat maakten Eefje Van Wortswinkel en Stijn Van Dingen, bestuurders van Zorg Houthalen-Helchteren, en leden van oppositiepartij BUUR bekend. “Doel is vooral om te horen hoe het gaat met de senioren en te vragen welke noden ze hebben”, zegt Van Wortswinkel. “Als die via bepaalde diensten opgelost kunnen worden dan gaan we zorgen voor specifieke antwoorden en contacten.” Volgens Van Dingenen heeft de Babbellijn ook een sociale impact. “Senioren leven veelal afgezonderd en zijn blij als ze iemand horen”, zegt Van Dingenen. “En die eenzaamheid begint almaar meer door te wegen.” De vrijwilligers en medewerkers gaan de bewoners niet alleen in het Nederlands maar ook in andere talen aanspreken.