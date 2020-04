Na bijna veertig jaar voor eerst geen Genk on Stage

Genk - Het driedaags muziekfestival Genk on Stage, gepland op eind juni, wordt voor het eerst in bijna veertig jaar afgelast. De stad nam die beslissing in het kader van de nieuwe coronamaatregelen van de hogere overheid.

De eerste editie van wat toen nog Swingin Genk heette ging in 1982 van start. Een initiatief van de Jong Economische Kamer Jacees dat nadien werd voortgezet door enkele Genkse enthousiastelingen. Geen jaar werd overgeslagen en in 2002 werd de organisatie overgenomen door de stad. Vanaf dan was het Genk on Stage. Met tal van podia en muziek voor nagenoeg elke muziekliefhebber werd het succes op bepaalde momenten groter dan de organisatie aankon. Met jaarlijks meer dan honderdduizend bezoekers was het één van de grootste muziekevenementen in onze provincie. Gratis, voor iedereen. Dat was zo tijdens de eerste editie en was ook gepland voor die op 26, 27 en 28 juni van dit jaar zou volgen. Het Limburgs festival dat alle andere op gang trok, studenten de kans gaf om na de examens hun gedachten te verzetten en een voorsmaakje gaf voor wat de zomer allemaal brengen kon. “Het is een pijnlijke maar noodzakelijke beslissing”, zegt schepen Toon Vandeurzen. “We gaan nu nadenken over mogelijke alternatieven om de horeca in Genk toch te kunnen ondersteunen.” Burgemeester Wim Dries wijst er op dat massa-evenementen voorlopig niet aan de orde zijn. “Hoe jammer het ook is, gezondheid en veiligheid gaan voor”, zegt Dries. Ook Allez Stalenstraat - de evenknie van Vollebak Vennestraat - net zoals de mei en juni-editie van Iedereen Donderdagt zijn afgelast. “Voor de activiteiten in de zomermaanden wachten we nog op verder onderrichtingen van de hogere overheid.”

