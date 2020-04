Supporters KFC Winterslag nemen afscheid van Any van café Cops

Genk - Any De Belder, mede-uitbaatster van café Cops in Winterslag, is op 84-jarige leeftijd overleden. De vrouw was erg geliefd in supporterskringen van KFC Winterslag.

Twaalf jaar na haar echtgenoot Adelin Cops is nu ook Any De Belder gestorven. “Heel jammer”, zegt Nico Limpetti, voorzitter van de huidige supportersclub KFC Winterslag. KFC Winterslag fuseerde in 1988 met Thor Waterschei waaruit Racing Genk is ontstaan. Toch is er nog een stevige kern aan rood-zwart-sympathisanten voor wie KFC voor altijd heilig zal blijven. En daarin past ook Any De Belder. Onder meer als mede-uitbaatster van café Cops aan de Eikenlaan, waar het na de wedstrijden van KFC Winterslag altijd over de koppen lopen was. “Robert Waseige en heel wat spelers kwamen er geregeld over de vloer”, gaat Limpetti verder. “Any was een hele lieve vrouw. Een beetje een moedertje voor alle supporters. Iedereen had haar graag. Ik herinner mij nog dat Waseige als trainer werd aangesteld en Winterslag het jaar daarop kampioen speelde. Het kot was te klein. De ambiance en het leven daar was onbeschrijfelijk. We zullen haar missen.” Any is overleden in familiekring. Later volgt een afscheidsviering die aan haar opgedragen wordt.