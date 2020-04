Interne uitzenddienst voor stadspersoneel in Genk

Genk - Met de hulp van een zelf gecreëerd uitzendkantoor kunnen werknemers van de stad Genk, die omwille van de coronamaatregelen weinig omhanden hebben, ingezet worden op andere diensten.

Daarbij wordt gezocht naar een juiste match tussen vraag en aanbod. In die zin kunnen werknemers hun voorkeur kenbaar maken voor de in de stad tijdelijke openstaande vacatures. “Er wordt daarbij rekening gehouden met talenten, competenties en goesting”, zegt burgemeester Wim Dries. “Maar het gebeurt ook wel dat iemand uit zijn of haar comfortzone moet komen. Uitgangspunt is dat we onze organisatie maximaal draaiend houden in functie van de inwoners.” Tot nu zijn er bijna 100 kandidaturen voor tijdelijke alternatieve taken.