Plantencentrum schenkt 3600 bloemen aan Ter Heide en ZOL

Genk - Het Plantencentrum in Genk schonk zeshonderd Franse Geraniums aan medewerkers van Ter Heide en nog eens drieduizend exemplaren aan die van het Ziekenhuis Oost Limburg.

Zaakvoerder Bart Hiemeleers wil daarmee de personeelsleden van beide organisaties een hart onder de riem steken. “Al de zorgverleners en andere mensen uit die sector verdienen meer dan een bloemetje”, zegt Bart Hiemeleers. “Ze leveren daar heel goed werk. Omwille van de coronamaatregelen kan ik nu al een tijdje niet naar mijn zoon die door Ter Heide wordt opgevangen. Dat is heel erg jammer, maar begrijpelijk en noodzakelijk. Toen we de bloemen afleverde merkten we dat er toch medewerkers door ontroerd raakten. 3.600 in totaal. Ja, dat is ook het postnummer van Genk. Misschien wel symbolisch, maar eerder toevallig. De bloemen zijn in ieder geval afkomstig van Limburgse kwekers.” Net zoals andere tuincentra is ook het Plantencentrum aan de Hengelhoefstraat gesloten zolang de coronarichtlijnen van de hogere overheid van kracht zijn.