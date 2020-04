Davide brengt muzikale ode aan wzc Prinsenpark

Genk - Vandaag kregen personeelsleden en bewoners van het woonzorgcentrum Prinsenpark een optreden van de Genkse muzikant Davide Cavaliere cadeau. “Om ze een riem onder het hart te steken”, zegt Cavalieri.

Met het overlijden van verpleegkundige Isaura Castermans (30) kregen personeel en bewoners al een klap van formaat. De angst zit er in, maar ook het besef dat elk paar handen hoognodig zijn. Het was volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (pvda) - wiens echtgenote in het woonzorgcentrum werkt - die vriend Davide Cavalieri vroeg om er ook eens een vrolijke noot te brengen. En dat deed de muzikant met veel overtuiging. Recent nog toerde de Genkenaar in de Verenigde Staten met onder meer met Brandon Garcia, voormalige bassist van Prince, en een muzikant van Santana. “De mensen in de zorgsector leveren sowieso al bijzonder werk”, zegt Colebunders. “En in deze coronatijden verzetten ze bergen. Om bewoners te helpen, maar ook elkaar. Het is belangrijk dat ze elkaar ondersteunen. En nog meer dat ze ook wat steun krijgen van buiten het woonzorgcentrum. Daarom wordt het optreden van Davide met open armen onthaald. Hij is op vier verschillende plaatsen rondom Prinsenpark gaan spelen zodat ook echt wel iedereen er iets van meekreeg.”