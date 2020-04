Millenniumbaby schenkt fruit aan ZOL en Jessa

Genk - De supermarkten Erman, die millenniumbaby Melike en haar zus Merve Özçifci in Genk en Hasselt runnen, voorzien zorgverleners van zowel het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk als Jessa in Hasselt van vers fruit.

“We zijn dankbaar voor wat de zorgverleners allemaal doen om mensen zo goed als mogelijk te helpen in deze moeilijke tijden waarbij corona vat heeft op de hele samenleving”, zegt Merve. “Ze zijn broodnodig. Als teken van respect en dank hebben we beslist om in beide ziekenhuizen fruit af te leveren. Fruit is gezond. Een goede gezondheid is wat wij de zorgverleners maar ook de patiënten toewensen. Onze actie is een blijk van solidariteit. Afgelopen maandag zijn we met fruit van onze supermarkt uit de Stalenstraat naar het ZOL geweest en nu woensdag gaan we met fruit van onze zaak aan de Genkersteenweg naar het Jessaziekenhuis.”