Anti-verveelpakketten voor Genkse gezinnen

Genk - Medewerkers van de stedelijke dienst Jeugd, het jeugdwelzijnswerk Gigos en de Scouts van Genk-Centrum hebben bij tal van gezinnen wat heet anti-verveelpakketten uitgedeeld. Daarmee wil de stad bij gezinnen in quarantaine huiselijke spanningen voorkomen.

“In Genk wonen heel wat gezinnen in een appartement”, zegt schepen van jeugd Toon Vandeurzen. “Dat kan, als je lange tijd samen zit, spanningen opleveren. Of er zijn om de een of andere reden moeilijke kwetsbare thuissituaties. Daarom waren we op zoek naar iets waarmee we zowel jongere als oudere kinderen op een leuke manier konden bezighouden. In samenwerking met Sint Vincentius Genk hebben we een anti-verveelpakket samengesteld. Daarin zit een spelletjesboek, een gezelschapsspel en knutselmateriaal.” Ook woensdag brengen de jeugdwerkers pakketten rond. Dat geeft bewoners de kans vragen door te geven of noden kenbaar te maken. Er is ook het spelboekje ‘SOS verveling!’ digitaal beschikbaar. Voor extra inspiratie en vragen kan je terecht op www.jeugdingenk.be/sos-verveling. Daarnaast organiseert de stad tijdens de Paasvakantie noodopvang voor zo’n tachtig kinderen.