Geneeskunde voor het Volk schenkt duizend mondmaskers aan Toermalien

Genk - De Genkse afdeling van Geneeskunde voor het Volk heeft duizend mondmaskers en zeventig beschermingsschorten overhandigd aan woonzorgcentrum Toermalien.

“Geneeskunde voor het Volk nationaal heeft 60.000 mondmaskers aangekocht”, zegt Stany Nimmegeers, coördinator van de Genkse afdeling. “Een deel daarvan is bestemd voor de elf daartoe behorende wijkgezondheidscentra. Maar de meerderheid verdelen we over andere wijkgezondheidscentra en woonzorgcentra. We willen niet alleen onszelf maar ook andere zorgverleners beschermen.” Huisarts Milly Thoolen had het gebrek aan maskers zelf opgemerkt bij wzc Toermalien. “Net als in andere woonzorgcentra zijn er in Toermalien besmettingen vastgesteld”, zegt Thoolen. “Dan bieden zelfgemaakte mondmaskers en handschoenen onvoldoende bescherming. Met chirurgische mondmaskers en beschermingsschorten hopen we de risico’s op besmetting te verkleinen.”