Houthalen-Helchteren cancelt alle activiteiten tot eind september

Houthalen-Helchteren - Het schepencollege van Houthalen-Helchteren besliste alle gemeentelijke activiteiten tot eind september af te lasten.

Het gaat onder meer om het lachfestival, Zomernoten, Smaakfestival, Kelchterenkermis, Dierendag en Festival van de Grote Baan. “We namen die beslissing in het belang van de volksgezondheid”, zegt burgemeester Alain Yzermans. “En vooral ook om crowding te voorkomen. Het gaat allemaal om evenementen die vanuit de gemeentelijke diensten georganiseerd of mee georganiseerd worden. We adviseren ten stelligste dat alle andere organisatoren in Houthalen-Helchteren dit besluit zullen volgen.”