Atlas maakt zesduizend beschermende maskers

Genk - De afdeling Techniek en Innovatie van het Atlas College Genk maakt in totaal 6.400 gelaatsmaskers voor zorgverleners. Maandag werden de eerste 1.500 afgehaald.

“We kregen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de vraag om te helpen bij het printen van 3D-gelaatsmaskers”, zegt Elke Cosemans van Techniek en Innovatie van het Atlascollege. “Die zijn allemaal bestemd voor de zorgsector. Omdat het printproces redelijk traag verloopt hebben we een nevenproject opgestart om zelf maskers te maken. We doen dat met folie, een tochtstrip, elastiekjes en rondellen. Onze collega’s zijn thuis aan de slag gegaan om elk zo’n honderd maskers te assembleren. In totaal hebben we 6.400 maskers voorzien. Ze zijn vooral voorzien voor mensen uit de thuisverpleging, centra voor mindervaliden, woonzorgcentra, tandartsen en andere zorginstellingen. Ook daar is de nood aan beschermingsmateriaal groot.”